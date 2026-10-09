Теннисист Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Шанхае

Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг турнира ATP серии "Мастерс" в Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Во втором круге 27-я ракетка мира обыграл британца Артура Фери, занимающего 37-ю строчку в рейтинге. Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Следующим соперником Хачанова станет 83-й номер рейтинга француз Адриан Маннарино.

Для россиянина этот выход в третий круг стал первым с 2023 года. Тогда на этой стадии он уступил болгарскому теннисисту Григору Димитрову.

На счету Хачанова семь титулов ATP. Турнир в Шанхае с призовым фондом более 9,4 миллиона долларов завершится 18 октября.

Ранее россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублева. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который имел на турнире первый номер посева. Рублев был посеян под вторым номером.

