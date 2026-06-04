FIFA разрешила футболистам сообщать о расизме знаками на ЧМ

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Международная федерация футбола (FIFA) разрешила футболистам сообщать о расизме знаками на чемпионате мира 2026 года. Об этом рассказал журналист talkSPORT Генри Уинтер в соцсети Х.

Теперь подвергшиеся расизму футболисты будут подавать сигнал о подобных проявлениях с помощью скрещенных на груди рук. При первом таком эпизоде матч будет остановлен, при втором – будет вновь приостановлен, а футболисты и официальные лица покинут поле. В случае третьего инцидента матч будет прекращен.

В 2024 году FIFA протестировала данную инициативу на чемпионате мира среди женщин до 20 лет.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи запланированы как на территории США, так и в Канаде и Мексике. В спортивном первенстве примет участие команда из Ирана, несмотря на сложные ирано-американские отношения.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил московскому клубу ЦСКА штраф в размере 1 миллиона рублей за инцидент с колумбийским нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой.

Инцидент произошел в первом матче полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Игроки "Краснодара" Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев обвинили фанатов московского клуба в расизме по отношению к колумбийцу.