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24 июля, 14:10

Город

На "Городской ферме" ВДНХ появился гусь Роман Валентинович

Фото: пресс-служба ВДНХ

На "Городской ферме" ВДНХ появился новый обитатель – кубанский гусь по имени Роман Валентинович. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Птица прибыла на территорию фермы совсем недавно. Годовалый самец имеет серый окрас. В его рацион входят свежая трава, сбалансированный комбикорм и чистая вода.

В период адаптации гусь ведет себя настороженно – он привыкает к новой обстановке и постоянному вниманию посетителей. При этом Роман Валентинович не стал присоединяться к уже сложившемуся птичьему сообществу, в котором главную роль играет гусь Василий. В пресс-службе отметили, что новичок планирует прочно обосноваться на ферме и создать собственную семью.

Чтобы помочь птице быстрее привыкнуть к жизни и начать доверять людям, сотрудники фермы рекомендуют посетителям избегать резких движений и не шуметь рядом с ним.

Кроме того, на "Городской ферме" гости смогут поближе познакомиться с редкими породами кур, лебедей и уток. Например, малайзийские серамы считаются самыми маленькими курами в мире – взрослая птица по размеру сопоставима с голубем. Также на ферме поселились итальянские падуаны с необычным оперением и шелковые куры. А на пруду "Городской фермы" появились две пары лебедей.

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