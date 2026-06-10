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10 июня, 14:47

Город

Самка енота по кличке Ася появилась на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Годовалая самка енота-полоскуна по кличке Ася появилась на "Городской ферме" на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Ася родилась в подмосковном Пушкине в июне прошлого года. Недавно она отпраздновала день рождения. Животное отличается любопытством и хорошо идет на контакт со специалистами. Самке енота нравится есть, спать и играть.

Пока Ася живет в отдельном вольере, но уже 22 июня ей предстоит познакомиться с самцом Луи. По мнению ветеринара, привыкать друг к другу они будут в течение нескольких месяцев.

Увидеть новую обитательницу "Городской фермы" посетители смогут в конце июня. Специалисты уверены, что гости ее полюбят.

Еноты являются очень умными и ловкими животными. Также у них очень развита мелкая моторика – своими лапами они ощупывают все вокруг. Еще им нравится вода, так как в природе пищу они ищут именно у водоемов.

За 11 лет работы "Городской фермы" там родились более 750 животных. Большинство из них составляют цыплята, а на втором месте – кролики. Также на ферме появились на свет 67 ягнят, 62 гусенка холмогорской породы, 58 утят и 49 козлят.

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