График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 14:58

Шоу-бизнес

Комик Дмитрий Позов рассказал, что готов простить измену

Фото: телеграм-канал "Pozov Live"

Комик Дмитрий Позов, недавно переживший развод, заявил, что готов простить измену со стороны возлюбленной. Об этом он рассказал в шоу "Счет, пожалуйста".

Он признался, что пока не торопится вступать в новые отношения, но уже определил для себя границы допустимого.

"У меня к этому отношение сложное. Измена, в которой подразумевается обман, – наверное, не смогу (простить. – Прим. ред.). Измена как некий сексуальный акт – легко (смогу простить. – Прим. ред.)", – отметил Позов.

При этом комик добавил, что от гипотетической девушки того же отношения требовать не намерен.

Ранее блогер и бизнесвумен Айза Анохина призналась в интервью, что изменяла бывшему мужу, рэперу Гуфу (Алексею Долматову – настоящее имя. – Прим. ред.), из-за ощущения постоянной недолюбленности. По ее словам, сейчас, проработав внутренние проблемы, она поняла причины своего неверного поведения, при этом назвала экс-супруга хорошим другом, но "полным отстоем" как мужа.

Читайте также


шоу-бизнес

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика