Комик Дмитрий Позов рассказал, что готов простить измену

Фото: телеграм-канал "Pozov Live"

Комик Дмитрий Позов, недавно переживший развод, заявил, что готов простить измену со стороны возлюбленной. Об этом он рассказал в шоу "Счет, пожалуйста".

Он признался, что пока не торопится вступать в новые отношения, но уже определил для себя границы допустимого.

"У меня к этому отношение сложное. Измена, в которой подразумевается обман, – наверное, не смогу (простить. – Прим. ред.). Измена как некий сексуальный акт – легко (смогу простить. – Прим. ред.)", – отметил Позов.

При этом комик добавил, что от гипотетической девушки того же отношения требовать не намерен.

Ранее блогер и бизнесвумен Айза Анохина призналась в интервью, что изменяла бывшему мужу, рэперу Гуфу (Алексею Долматову – настоящее имя. – Прим. ред.), из-за ощущения постоянной недолюбленности. По ее словам, сейчас, проработав внутренние проблемы, она поняла причины своего неверного поведения, при этом назвала экс-супруга хорошим другом, но "полным отстоем" как мужа.

