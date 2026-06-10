График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 15:49

Транспорт

"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым до конца сентября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым. Изменения вступили в силу с 10 июня и будут действовать до конца сентября 2026 года, сообщила компания.

Корректировки связаны с решениями регионального оперативного штаба. В частности, часть поездов "Таврия" теперь будет следовать только до Керчи.

"Расписание движения этих поездов будет опубликовано отдельно", – говорится в сообщении.

При этом поезда, следующие до конечных станций на полуострове – Симферополя, Севастополя и Феодосии, продолжат курсировать по обновленному графику. Изменения затронули рейсы Москва – Симферополь № 18/17, №2 8/27 и № 168/167, Минеральные Воды – Симферополь № 25/26, Адлер – Симферополь № 316/315, Санкт-Петербург – Симферополь № 179/180, а также Москва – Севастополь № 92/91.

Кроме того, скорректировано расписание поездов Смоленск – Симферополь № 474/473 и Москва – Симферополь № 453/454, в составе которого следуют беспересадочные вагоны Белгород – Симферополь. Для этих вагонов график движения остается без изменений.

Ранее сообщалось, что шесть поездов "Таврия" из Крыма в Москву, Санкт-Петербург, Минводы и Пермь отправятся позже расписания 9 и 10 июня.

Например, поезд № 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправится в 04:00 10 июня (вместо 17:10 9 июня), а поезд № 26/25 Симферополь – Минеральные Воды с прицепной группой из Владикавказа поедет в 06:40 10 июня (вместо 20:30 9 июня).

Читайте также


транспортрегионы

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика