"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание поездов в Крым до конца сентября

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"Гранд Сервис Экспресс" скорректировал расписание пассажирских поездов "Таврия", следующих в Крым. Изменения вступили в силу с 10 июня и будут действовать до конца сентября 2026 года, сообщила компания.

Корректировки связаны с решениями регионального оперативного штаба. В частности, часть поездов "Таврия" теперь будет следовать только до Керчи.

"Расписание движения этих поездов будет опубликовано отдельно", – говорится в сообщении.

При этом поезда, следующие до конечных станций на полуострове – Симферополя, Севастополя и Феодосии, продолжат курсировать по обновленному графику. Изменения затронули рейсы Москва – Симферополь № 18/17, №2 8/27 и № 168/167, Минеральные Воды – Симферополь № 25/26, Адлер – Симферополь № 316/315, Санкт-Петербург – Симферополь № 179/180, а также Москва – Севастополь № 92/91.

Кроме того, скорректировано расписание поездов Смоленск – Симферополь № 474/473 и Москва – Симферополь № 453/454, в составе которого следуют беспересадочные вагоны Белгород – Симферополь. Для этих вагонов график движения остается без изменений.

Ранее сообщалось, что шесть поездов "Таврия" из Крыма в Москву, Санкт-Петербург, Минводы и Пермь отправятся позже расписания 9 и 10 июня.

Например, поезд № 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправится в 04:00 10 июня (вместо 17:10 9 июня), а поезд № 26/25 Симферополь – Минеральные Воды с прицепной группой из Владикавказа поедет в 06:40 10 июня (вместо 20:30 9 июня).