У финского хоккеиста Пульюярви украли медаль за победу на ЧМ

Фото: legion-media.com/SPP/Sipa USA/Livio Baeriswyl

Хоккеист сборной Финляндии Ессе Пульюярви рассказал о пропаже золотой медали, которую он получил за победу на чемпионате мира в Швейцарии.

По словам Пульюярви, награду украли в караоке-баре, где команда "обмывала" титул. Во время торжества медаль была выставлена на всеобщее обозрение, чтобы каждый мог ее рассмотреть.

"Мою медаль так и не вернули, ее никак не удается найти. На самом деле, эта награда не представляет никакой ценности ни для кого, кроме тех, кто ее выиграл", – приводит слова спортсмена Iltalehti.

Он добавил, что вернувшему медаль человеку он предложит мороженое, кофе с булочкой или даже "и то и другое".

Финляндия завоевала золото, в овертайме переиграв команду Швейцарии со счетом 1:0. Судьбу финала на 71-й минуте решил точный бросок Консты Хелениуса. До этого команда выигрывала золотые медали в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах.