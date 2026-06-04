04 июня, 13:22Спорт
Хоккейный матч между Россией и США состоится в Москве 1 июля
Фото: 123RF.com/pressmaster
Хоккейный матч с участием российских и американских игроков состоится в Москве 1 июля. Игра будет приурочена к 250-летию США, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в рамках ПМЭФ.
"Надеемся, что таким образом мы тоже поспособствуем некому таянию льда между нами", – подчеркнул он.
Предложение о проведении товарищеского матча между легендами сборных России и США прозвучало от депутата Госдумы Вячеслава Фетисова в марте. Он отметил, что раньше наблюдался процесс деградации "всего, что связано с РФ", однако настал момент для перемен.
Парламентарий также указал, что хоккей является важным инструментом для взаимодействия с США, поскольку многие российские спортсмены играют именно там, в частности, в Национальной хоккейной лиге.
Олимпийский чемпион Третьяк провел тренировку юных хоккеистов в марафоне "Сила России"