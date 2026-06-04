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04 июня, 13:22

Спорт

Хоккейный матч между Россией и США состоится в Москве 1 июля

Фото: 123RF.com/pressmaster

Хоккейный матч с участием российских и американских игроков состоится в Москве 1 июля. Игра будет приурочена к 250-летию США, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в рамках ПМЭФ.

"Надеемся, что таким образом мы тоже поспособствуем некому таянию льда между нами", – подчеркнул он.

Предложение о проведении товарищеского матча между легендами сборных России и США прозвучало от депутата Госдумы Вячеслава Фетисова в марте. Он отметил, что раньше наблюдался процесс деградации "всего, что связано с РФ", однако настал момент для перемен.

Парламентарий также указал, что хоккей является важным инструментом для взаимодействия с США, поскольку многие российские спортсмены играют именно там, в частности, в Национальной хоккейной лиге.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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