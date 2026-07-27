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27 июля, 03:58

Происшествия

В Севастополе для ликвидации перегруза сетей временно ограничено электроснабжение

Фото: depositphotos/chungking

В Севастополе временно ограничили электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Он пояснил, что эта мера вынужденная и необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

По его словам, на объектах введен особый режим, а социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.

Развожаев добавил, что график будет опубликован, когда станут понятны объем и сроки ограничений.

Ранее свыше 13 тысяч жителей Владивостока остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции "Улисс". В связи с этим прокуратура Приморского края проведет проверку соблюдения законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей.

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