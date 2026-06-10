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10 июня, 15:57

Происшествия

Угроза обрушения купола возникла в горящей панораме "Оборона Севастополя" после удара ВСУ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Существует угроза обрушения купола в горящей панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" после удара ВСУ, рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Он уточнил, что здание горит уже 13 часов, однако в настоящий момент возгорание локализовано. Сейчас ведется проливка конструкций.

Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что от полотна панорамы и внутреннего убранства музея ничего не осталось. При этом полотно находилось в финальной стадии реставрации.

"Но все оцифровано, все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде", – добавил он.

В ночь на 10 июня ВСУ атаковали Музей обороны Севастополя – культурное наследие, которое является одним из главных символов города-героя. В результате атаки загорелась крыша здания.

Развозжаев отмечал, что во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание панорамы подвергалось массированной бомбардировке немецкой авиации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал на то, что Киев пытается наносить удары по истории, однако ее нельзя победить или забыть.

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