График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 13:25

Происшествия

Песков заявил, что Киев наносит удары по истории, но ее нельзя победить

Фото: kremlin.ru

Киев пытается наносить удары по истории, но историю нельзя победить или забыть, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".

"Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы", – отметил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, этот важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и станет даже "краше прежнего".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали музей в ночь на 10 июня, из-за чего сама панорама оказалась практически уничтожена.

Оригинальное произведение Франца Рубо было сильно повреждено в 1942 году, поэтому советские художники воссоздали панораму после Великой Отечественной войны. Сохранившиеся оригинальные фрагменты картины Рубо уже второй раз за свою историю чудом уцелели.

Здание панорамы "Оборона Севастополя" загорелось после атаки БПЛА в Крыму

Читайте также


властьпроисшествиярегионы

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика