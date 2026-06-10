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Киев пытается наносить удары по истории, но историю нельзя победить или забыть, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".

"Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы", – отметил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, этот важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и станет даже "краше прежнего".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали музей в ночь на 10 июня, из-за чего сама панорама оказалась практически уничтожена.

Оригинальное произведение Франца Рубо было сильно повреждено в 1942 году, поэтому советские художники воссоздали панораму после Великой Отечественной войны. Сохранившиеся оригинальные фрагменты картины Рубо уже второй раз за свою историю чудом уцелели.

