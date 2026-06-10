10 июня, 13:25Происшествия
Песков заявил, что Киев наносит удары по истории, но ее нельзя победить
Фото: kremlin.ru
Киев пытается наносить удары по истории, но историю нельзя победить или забыть, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов".
"Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы", – отметил Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, этот важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и станет даже "краше прежнего".
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали музей в ночь на 10 июня, из-за чего сама панорама оказалась практически уничтожена.
Оригинальное произведение Франца Рубо было сильно повреждено в 1942 году, поэтому советские художники воссоздали панораму после Великой Отечественной войны. Сохранившиеся оригинальные фрагменты картины Рубо уже второй раз за свою историю чудом уцелели.
Здание панорамы "Оборона Севастополя" загорелось после атаки БПЛА в Крыму