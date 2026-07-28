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28 июля, 10:34

Происшествия

Молодой человек и девушка задержаны за разбой и кражу на юго-востоке Москвы

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Операция по задержанию двух подозреваемых в краже и разбойном нападении на сотрудников магазина прошла на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в 2-м Грайвороновском проезде. В дежурную часть поступило сообщение о драке во дворе. Прибывший наряд патрульно-постовой службы изучил записи видеонаблюдения и восстановил картину произошедшего.

Злоумышленники зашли в магазин. 18-летний юноша взял с полки пять бутылок вина и, не оплатив товар, вместе с 20-летней девушкой вышел на улицу. Управляющий и кассир догнали его и потребовали вернуть похищенное либо расплатиться. В ответ молодой человек бросил пакет с бутылками – те разбились. Завязалась драка, в ходе которой девушка скрылась. Затем юноша достал предмет, похожий на нож, обнажил лезвие и стал угрожать им сотрудникам магазина, после чего тоже убежал.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности нападавших. Спустя пять часов их задержали на улице Михайлова.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о разбое, в отношении девушки – о краже. Кроме того, на обоих составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Фигурантам предъявлено обвинение. Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде домашнего ареста, девушке – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Другой случай кражи ранее произошел в одном из торговых центров Подмосковья. Девушка с ребенком за час вынесла сразу из трех магазинов вещи и 12 "киндер-сюрпризов". Сумма ущерба превысила 21 тысячу рублей.

Противоправные действия злоумышленницы были зафиксированы на камеру видеонаблюдения. Ее удалось задержать на выходе из ТЦ.

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