Выставка "Мир искусств народов России" открылась в центрах госуслуг Москвы

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Центры госуслуг "Мои документы" и Главархив Москвы представили новую экспозицию "Мир искусств народов России" в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" в честь Года единства народов России. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Выставка посвящена деятелям, чье творчество впитало самобытные традиции разных этносов страны. Увидеть экспозицию можно в 30 офисах "Мои документы", а также в онлайн-формате на сайте Главархива Москвы.

Посетителям расскажут о культурных феноменах мирового масштаба, которые появились в России. В частности, гости узнают, как Иван Айвазовский создавал морские пейзажи и какой вклад внес в развитие Феодосии, как Николай Карамзин изменил русский язык и литературу, а также кто основал студию, ставшую впоследствии "Мосфильмом".

Экспозиция знакомит с историями основоположника осетинской литературы Косты Хетагурова и Евгения Вахтангова, перевернувшего мировое представление о русском театре.

В инфографике представлены и интересные факты о творцах – представителях разных народов России. Можно узнать о том, какое наследие оставили Илья Репин и Петр Чайковский, сколько работ XX века, ставших основой Московского музея современного искусства, собрал Зураб Церетели и каких наград удостоился Расул Гамзатов.

Видеоролики расскажут об основных достижениях деятелей искусства, а архивный аудиоролик позволит услышать голос Федора Шаляпина. Для взрослых посетителей на тач-панелях доступна викторина, а юных горожан ждет интерактивная игра по мотивам мультфильма "Бременские музыканты".

Экспозиция открыта ежедневно в часы работы центров госуслуг.

Ранее выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения советского и российского ученого Гая Северина, открылась в Музее космонавтики. Здесь представили экспонаты из коллекции музея – от скафандра СК-1 до современных модификаций "Орлана". Посетители узнают об истории развития систем спасения в космосе и о спортивных достижениях Северина.

