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28 июля, 10:33

Происшествия

В Калужской области возбудили дело о госизмене против местного жителя

Фото: sledcom.ru

Следователи УФСБ по Калужской области возбудили уголовное дело о государственной измене и организации террористической деятельности в отношении жителя региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчина самостоятельно вышел на связь с украинскими кураторами и выразил готовность передать для Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотные летательные аппараты, а также оказывать содействие в организации терактов на территории области. Как отметили в УФСБ, злоумышленник фотографировал военные объекты и собирал БПЛА для проведения разведки.

По данным ведомства, дело в отношении него заведено по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению"), частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в ней"), а также статьей 275 УК РФ ("Государственная измена").

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Воронеже агента украинских спецслужб. Россиянина завербовали при помощи одного из мессенджеров. Он не только наблюдал за военными объектами в РФ, но и подбирал иных лиц для оказания содействия Украине. Также мужчина участвовал в работе украинских мошеннических кол-центров.

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