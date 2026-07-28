Минтруд РФ: сотрудник на время обеденного перерыва может уходить с работы

Фото: 123RF.com/standrets

Россияне могут покидать рабочее место во время обеденного перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты в официальном канале на платформе MAX.

"Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации", – говорится в сообщении ведомства.

В Минтруде уточнили, что в течение перерыва сотрудник освобождается от выполнения трудовых обязанностей. Он может пообедать, прогуляться в ближайшем парке или использовать это время по своему усмотрению.

При этом, если по условиям производства предоставить перерыв для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить сотруднику возможность принимать пищу и отдыхать непосредственно в рабочее время.

Ранее сообщалось, что любой россиянин имеет право брать отпуск за свой счет на пять дней для подготовки к свадьбе. Предоставленные в связи с праздничным мероприятием дни никак не отразятся на основном отпуске, а брать пять дней за свой счет могут даже те сотрудники, кто совсем недавно устроился на работу. Также это правило действует на время испытательного срока.