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26 июня, 08:45

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Котяков: россияне в возрасте 40–45 лет одни из наиболее востребованных на рынке труда

Глава Минтруда рассказал, какие россияне самые востребованные на рынке труда

Фото: 123RF.соm/krisadapong

Россияне в возрасте 40–45 лет являются самыми востребованными на рынке труда, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на открытии всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Новосибирске.

Он объяснил, что эта возрастная категория в силу демографических трендов считается "ниспадающей по количеству".

Глава ведомства также указал, что ярмарка вакансий дает людям возможность понять, в какой сфере можно стать более востребованным, в том числе с учетом переобучения или дополнительных программ образования.

В настоящий момент бесплатно пройти программу переобучения можно по более чем 200 профессиям. Обычно это курсы до 256 часов, при этом перед началом курсов человек заключает трехстороннее соглашение с будущим работодателем.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сейчас на одного безработного приходится 18 вакансий. Она также привела данные по уровню занятости – среди россиян 30–39 лет показатель вырос с 87 до 91%, а в возрастной категории 40–49 лет – с 90 до 93%.

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