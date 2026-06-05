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05 июня, 10:46

Экономика

Экономике Москвы не хватает 400–450 тысяч специалистов

Фото: 123RF.соm/entphotoneur

Столичной экономике не хватает около 400–450 тысяч специалистов, рассказала Москве 24 заместитель мэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в рамках ПМЭФ.

В настоящий момент дефицит наблюдается в торговле, услугах, строительстве и ЖКХ, однако на эти отрасли нет смысла ориентироваться. Багреева объяснила, что из-за цифровизации и новых технологий российская экономика подвергнется трансформации, поэтому будущим специалистам стоит обратить внимание на естественно-научные направления и инженерные науки.

При этом ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в настоящее время рынок труда для квалифицированных рабочих можно охарактеризовать словами "высокая напряженность".

Несмотря на это, в 2021 году соотношение вакансий относительно безработных составляло 8 к 1, а сейчас на одного безработного приходится около 18 предложений о работе.

"Интервью": Мария Багреева – о производительности труда

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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