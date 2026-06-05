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05 июня, 09:58

Общество

Около 18 вакансий приходится на одного безработного в России

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

В настоящее время в России на одного безработного приходится около 18 вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комиссии Государственного совета по направлению "Кадры", который проходит на ПМЭФ.

По ее словам, рынок труда для квалифицированных рабочих характеризуется достаточно высокой напряженностью. При этом, если в 2021 году соотношение вакансий к числу безработных составляло 8 к 1, то сейчас показатель вырос до 18 к 1, что говорит о положительной динамике.

Кроме того, вице-премьер привела данные по уровню занятости в наиболее массовых возрастных группах. Среди россиян 30–39 лет показатель вырос с 87 до 91%, а в возрастной категории 40–49 лет – с 90 до 93%.

Ранее на сложную ситуацию на рынке труда в России указывал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отмечал, что показатели безработицы продолжают находиться на исторически минимальном уровне – 2,2%.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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