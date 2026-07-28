28 июля, 10:31Регионы
Нацпарк в Приморье показал "модельную походку" дальневосточного леопарда
Как отметили специалисты, упавшие деревья играют важную роль в жизни пятнистых хищников. С их помощью леопарды переходят реки, не намочив лапы, ведь плавать кошки не любят и предпочитают сухие пути.
На кадрах видно, как зверь грациозно идет по бревну, демонстрируя "модельную походку". В нацпарке подчеркнули, что для леопарда упавшее дерево не просто препятствие, а возможность пройтись с особым изяществом.
"Кто мы такие, чтобы его останавливать", – шутливо заявили представители заповедника в сообщении.
Ранее в Китае, в провинции Цзилинь, заметили дальневосточного леопарда, неизвестного российским ученым. Хищник шел по дороге, но, увидев людей, сразу же скрылся в лесу.
Изучив видеозапись встречи, специалисты сравнили уникальный узор пятен на шкуре животного с базами данных особей, обитающих в России. В результате эксперты пришли к выводу, что этот леопард ранее не фиксировался на территории РФ и, вероятно, постоянно обитает в приграничных районах КНР.