Нацпарк в Приморье показал "модельную походку" дальневосточного леопарда

Видео: МАХ/"Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Дальневосточный леопард попал на видео во время прогулки по упавшему дереву. Об этом сообщила пресс-служба национального парка "Земля леопарда" в мессенджере MAX.

Как отметили специалисты, упавшие деревья играют важную роль в жизни пятнистых хищников. С их помощью леопарды переходят реки, не намочив лапы, ведь плавать кошки не любят и предпочитают сухие пути.

На кадрах видно, как зверь грациозно идет по бревну, демонстрируя "модельную походку". В нацпарке подчеркнули, что для леопарда упавшее дерево не просто препятствие, а возможность пройтись с особым изяществом.

"Кто мы такие, чтобы его останавливать", – шутливо заявили представители заповедника в сообщении.

Ранее в Китае, в провинции Цзилинь, заметили дальневосточного леопарда, неизвестного российским ученым. Хищник шел по дороге, но, увидев людей, сразу же скрылся в лесу.

Изучив видеозапись встречи, специалисты сравнили уникальный узор пятен на шкуре животного с базами данных особей, обитающих в России. В результате эксперты пришли к выводу, что этот леопард ранее не фиксировался на территории РФ и, вероятно, постоянно обитает в приграничных районах КНР.