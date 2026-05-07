Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 11:39

В мире

В Китае обнаружили дальневосточного леопарда, неизвестного российским ученым

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

В Китае обнаружили дальневосточного леопарда, неизвестного российским ученым, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нацпарка "Земля леопарда".

Скорее всего, животное постоянно живет в Китае. Директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк объяснил, что такие встречи говорят о том, что работы по охране леопардов эффективны – животные возвращаются в места, в которых жили раньше.

Хищника заметили на дороге в провинции Цзилинь. Животное вело себя настороженно и, завидев людей, попыталось уйти. В нацпарке рассказали, что после анализа видеозаписи специалисты сравнили уникальный узор пятен на шкуре с российскими базами фотомониторинга и пришли к выводу: этот леопард ранее в России не отмечался.

В начале 2000-х в мире было всего 35 дальневосточных леопардов. Сегодня в России их насчитывается свыше 120, и хищников все чаще видят в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян.

"Граница для них условна – и именно поэтому так важно, что Россия и Китай сегодня работают вместе", – заключил Бардюк.

Ранее в Центр воспроизводства Московского зоопарка поступили два молодых африканских льва, которые ранее были изъяты у частного лица в Подмосковье. Животных содержали в доме в Раменках.

Документов, удостоверяющих легальность происхождения львов, владелец представить не сумел. Также было установлено, что животные находились в ненадлежащих условиях.

Кроме того, в Московском зоопарке на свет появился детеныш краснокнижного примата потто. У данных животных сложное социальное поведение, в условиях зоопарка мать часто бросает потомство, что произошло и в этот раз.

Детеныша назвали Нейтоном, после рождения за ним начали следить сотрудники отдела "Приматы". Посмотреть на него и его родителей можно в экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов",

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика