22 июня, 08:53Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 63 вражеских БПЛА, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали еще два БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы 22 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.
Специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения фрагментов беспилотников.
Дроны начали атаковать столицу в ночь на понедельник. В настоящий момент на подлете к Москве уничтожены уже 63 БПЛА.
На фоне атаки временные ограничения действуют в аэропортах Домодедово и Внуково. Они начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Шереметьево также приостановил обслуживание рейсов.