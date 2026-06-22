Собянин сообщил об уничтожении уже 63 вражеских БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали еще два БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы 22 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения фрагментов беспилотников.

Дроны начали атаковать столицу в ночь на понедельник. В настоящий момент на подлете к Москве уничтожены уже 63 БПЛА.

На фоне атаки временные ограничения действуют в аэропортах Домодедово и Внуково. Они начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Шереметьево также приостановил обслуживание рейсов.

