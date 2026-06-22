Град до трех сантиметров ожидается в Москве 22 июня

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Град диаметром до 2–3 сантиметров, грозы и кратковременные ливни накроют Москву в понедельник, 22 июня. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Согласно его прогнозу, во всем столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Она будет сопровождаться северо-западным ветром, который будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. При этом количество осадков на каждый квадратный метр составит 5–7 литров.

Атмосферное давление, в свою очередь, упадет до 744 миллиметров ртутного столба. Несмотря на такие погодные условия, воздух максимально прогреется до 22–25, обратил внимание синоптик.

Улучшение метеообстановки наступит уже во вторник, 23-го числа, благодаря антициклону с запада. Ночью столбики термометров установятся на отметке в 12–15 градусов, а днем на 21–24.

Солнечная погода без осадков сохранится и в среду, 24 июня, продолжил Тишковец. В темное время суток температура опустится до 10–13 градусов, а в светлое время будет варьироваться между 20–23.

Однако в четверг и пятницу, 25–26 июня, погода станет неустойчивой, поскольку через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой увеличение облачности и дожди.

"В ночные и предутренние часы – плюс 8 – плюс 11 градусов, в дневное время посвежеет до плюс 16 – плюс 19, что на пять градусов ниже климатической нормы", – заключил метеоролог.

О заметном изменении климатических условий в Москве предупредила также ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с газетой "Известия". В ближайшие дни, по ее словам, затяжные дожди сменятся более устойчивой летней погодой с кратковременными осадками и грозами.

Малоподвижный атлантический циклон, который влиял на погоду в столичном регионе и приносил продолжительные осадки, начал смещаться на восток под воздействием гребня антициклона.

Благодаря этому к концу июня обстановку будут определять области повышенного атмосферного давления, что поспособствует установлению более характерной для середины лета погоды.

"Погода будет такая типичная, летняя, с кратковременными дождями. Возможно развитие грозовой деятельности, как летом бывает", – пояснила эксперт.

Таким образом, температурный фон в Москве и области достигнет климатической нормы. По предварительным данным, в последние дни июня температура в светлое время суток будет колебаться в пределах 20–25 градусов, соответствующих долгосрочным средним значениям. При этом резких температурных скачков не предвидится.

Говоря о прогнозах на оставшуюся часть месяца, Позднякова отметила, что на текущий момент нельзя получить какую-то однозначную картину. Тем не менее текущие модели не указывают на существенное похолодание или возвращение аномальной жары. В целом, уточнила она, условия останутся благоприятными для жителей города.



Метеоролог также добавила, что с началом астрономического лета, которое наступило в день летнего солнцестояния 21 июня, температура продолжит повышаться, несмотря на недавние осадки. Это будет способствовать более стабильному потеплению.

В связи с приближающейся грозой инженер-технолог Сергей Уйманов ранее призывал горожан не прятаться в низине и не кататься на велосипеде. По его словам, это может быть смертельно опасно во время такого явления.

Опасно прятаться также и под любыми высокими деревьями, особенно одиночно стоящими на открытом пространстве. Они являются наиболее высокой точкой на местности, в которую с большей вероятностью будет "целиться" молния, пояснял эксперт.