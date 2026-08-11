Бренды из 56 регионов станут участниками Недели интерьера и дизайна в Москве

Фото: пресс-служба ДПиИР

Порядка 1,3 тысячи российских и зарубежных брендов примет участие в восьмой Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет с 13 по 16 августа в Центральном выставочном зале "Манеж". 450 предпринимателей представят свои товары на основной площадке, еще более 840 компаний присоединится в онлайн-формате, их предложения опубликуют на официальном сайте проекта, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Событие объединит производителей мебели, декора и интерьерных решений из 56 регионов России – от Калининградской области до Хабаровского края. Отдельный стенд подготовят резиденты проекта "Сделано в Москве". Также посетители увидят национальные экспозиции Индии и стран Северной Африки", – рассказала Сергунина.

Она добавила, что примерно половина предприятий подала заявки впервые. При этом почти треть участников – молодые бренды.

В рамках деловой программы выступят десятки экспертов, в том числе из Белоруссии, Турции и ОАЭ. Гостей ждет около 50 мероприятий – от круглых столов до практических мастер-классов.

Выставка займет два этажа. Один отведут под комплексные стенды с готовыми интерьерными решениями, в том числе под арт-пространство "Сделано в Москве". На площади 180 квадратных метров желающие познакомятся с товарами 80 столичных предпринимателей, смогут приобрести авторскую керамику, текстиль, элементы освещения и многое другое.

Здесь же разместят национальные экспозиции. Проект "Нити" покажет, как индийские ремесленные техники находят отражение в современном дизайне. А площадку "Караван" посвятят культурному обмену, который на протяжении веков формировал художественные традиции Северной Африки.

На другом этаже оформят галерею предметного дизайна, которая объединит товары для дома разных производителей.

Посетить выставку и деловые мероприятия можно будет с 11:00 до 20:00. Вход по предварительной регистрации на сайте события.

Неделя интерьера и дизайна пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" – ключевого события сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе", а цель всех мероприятий – объединить и сблизить жителей столицы.

Получить дополнительную информацию можно у пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.

Ранее Сергунина рассказала, что на участие в седьмой Московской неделе моды подано 1 047 заявок, причем половину из них прислали дизайнеры, коллекции которых не были представлены в предыдущих сезонах проекта.

Впервые заявки отправили дизайнеры из таких городов, как Алушта, Великий Устюг, Искитим и Абакан. В рамках мероприятия свои коллекции презентуют как отечественные, так и иностранные бренды.

