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11 августа, 14:08

Шоу-бизнес

Волочкова купила новый билет после снятия с рейса на Мальдивы

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Балерина Анастасия Волочкова купила новый билет на Мальдивы после того, как ее не допустили к рейсу "Аэрофлота" из Москвы. Об этом она сообщила "Газете.ру".

По словам Волочковой, представители авиакомпании после произошедшего с ней не связались и не принесли извинений. Произошедшую ситуацию балерина назвала позором. Полет был запланирован на 10 августа.

"Аэрофлот" также прокомментировал ситуацию с опозданием пассажиров. По данным авиакомпании, посадка на рейс SU320 Москва – Мале завершилась в 22:15, а Волочкова и еще один пассажир обратились к выходу в 22:18.

"Опоздавшие пассажиры отсутствовали у выхода на посадку с момента начала посадки на рейс и направились к нему только после завершения времени посадки", – сообщили в "Аэрофлоте".

В авиакомпании добавили, что объявления об окончании посадки передавались по громкой связи, а багаж пассажиров, не явившихся на посадку или опоздавших, в соответствии с правилами безопасности снимается с борта.

Ранее в аэропорту Шереметьево две пассажирки были задержаны после несанкционированного выхода в зону дополнительных режимных ограничений. По данным СМИ, они опоздали на рейс и попытались самостоятельно догнать самолет, выйдя на перрон. Сотрудники аэропорта зафиксировали нарушение и передали девушек сотрудникам ФСБ.

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