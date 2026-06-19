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19 июня, 17:40

Шоу-бизнес

Москвичка случайно встретила Волочкову за выдачей заказов в фастфуде

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/catrina_danilova

Жительница Москвы рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что встретила за выдачей заказов в фастфуде заслуженную артистку России Анастасию Волочкову.

Москвичка отметила, что была удивлена, увидев в заведении "много мужиков в черных костюмах", однако оказалось, что заказы выдавала балерина. Она не только помогала выдавать заказы, но и фотографировалась с посетителями.

У девушки спросили, почему Волочкова находилась в таком странном месте, однако она отметила, что не знает. По словам москвички, балерина в жизни выглядит миниатюрнее.

Помимо этого, многие в комментариях иронизировали и отмечали, что попросили бы к заказу "вареное яйцо всмятку и листик салата".

"Мать моя женщина, может хоть там поест", – написали под постом.

Ранее Волочкова рассказала, что написала песню под названием "Кто эти люди?", которую она посвятила своим критикам и ненавистникам. Для композиции также планируют создать клип.

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