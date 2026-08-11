Юрист Георгиева: до 7 лет тюрьмы грозит за шантаж фотографиями

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До 7 лет лишения свободы грозит за попытку шантажировать кого-либо с помощью украденных интимных фотографий. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее в Сети завирусилось видео: в нем девушка рассказала, как неизвестный взломал ее аккаунт, нашел в архиве интимные фото и потребовал деньги, угрожая разослать кадры родственникам. Потерпевшая отказалась выполнять требования шантажиста, а самого его вскоре поймали.

По мнению Георгиевой, героиня ролика повела себя совершенно правильно.

"Ни в коем случае нельзя идти на поводу у шантажистов, потому что нет никаких гарантий, что после перевода денег требования прекратятся. Они могут продолжаться до бесконечности", – предупредила эксперт.

Однако не стоит торопиться говорить мошеннику "нет": есть смысл пойти на хитрость и спросить, куда можно перевести деньги. По номеру карты сотрудники полиции могут установить личность шантажиста или связанных с ним людей, пояснила Георгиева.





Алла Георгиева юрист Кроме того, надо обязательно сохранить скриншоты переписки с мошенником, а еще предупреждающих сообщений о попытках взломать аккаунт, если такие приходили. Все это необходимо будет приложить к заявлению в полицию в качестве доказательной базы.

В большинстве случаев подобные ситуации квалифицируются по части 1 статьи о вымогательстве (163 УК РФ). Она предусматривает несколько мер наказания: от ограничения свободы на срок до 4 лет до лишения свободы на такой же период со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

"Может также оказаться, что вымогательство совершалось группой лиц: например, если выяснится, что требования выставлял один человек, а карта принадлежит другому, которому мошенник обещал вознаграждение после получения денег от жертвы", – пояснила юрист.

Тогда обоих может ждать наказание по части второй статьи 163. По ней виновных могут лишить свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей и с дальнейшим ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что за апскертинг, скрытую съемку интимных частей тела, нарушителя могут наказать штрафом до 200 тысяч рублей. В качестве крайней меры могут избрать лишение свободы до 2 лет.