Лерчек пока не обжаловала приговор по делу о незаконных валютных операциях

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пока не подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ее адвокат Виктор Дугин.

"Мы не получили на руки ни протокол, ни копию приговора, а апелляционная жалоба пока ни Лерчек, ни мной не подана", – сказал защитник.

При этом, по словам Дугина, сторона защиты намерена просить об оправдании блогера.

Адвокат также отметил, что юрист Константин Третьяков, который комментирует дело, никогда не представлял интересы Лерчек в суде.

Чекалина и ее бывший супруг Артем были обвинены в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году. Более 250 миллионов рублей, полученные от проведения фитнес-марафонов, они перевели на счета в ОАЭ.

Чекалин признал свою вину и был приговорен к семи годам лишения свободы. Расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за ее онкологического заболевания. Однако в июле 2026 года оно было возобновлено.

В результате Лерчек получила пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. У нее конфисковали незаконно полученные деньги и назначили штраф в 765 миллионов рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты и продвигать бренд в интернете на три года.