11 августа, 15:44Шоу-бизнес
Лерчек пока не обжаловала приговор по делу о незаконных валютных операциях
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пока не подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ее адвокат Виктор Дугин.
"Мы не получили на руки ни протокол, ни копию приговора, а апелляционная жалоба пока ни Лерчек, ни мной не подана", – сказал защитник.
При этом, по словам Дугина, сторона защиты намерена просить об оправдании блогера.
Адвокат также отметил, что юрист Константин Третьяков, который комментирует дело, никогда не представлял интересы Лерчек в суде.
Чекалина и ее бывший супруг Артем были обвинены в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств в 2024 году. Более 250 миллионов рублей, полученные от проведения фитнес-марафонов, они перевели на счета в ОАЭ.
Чекалин признал свою вину и был приговорен к семи годам лишения свободы. Расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за ее онкологического заболевания. Однако в июле 2026 года оно было возобновлено.
В результате Лерчек получила пять лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. У нее конфисковали незаконно полученные деньги и назначили штраф в 765 миллионов рублей. Кроме того, ей запретили администрировать сайты и продвигать бренд в интернете на три года.
Адвокаты блогера Лерчек обжаловали приговор