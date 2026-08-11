Сербия может отменить безвизовый режим с Россией вслед за Черногорией

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Сербия намерена привести визовую политику в полное соответствие с требованиями Евросоюза, что автоматически означает введение виз для российских граждан. Об этом заявил министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович в интервью RTS.

По словам министра, правительство уже сформировало оперативную группу, которую возглавило министерство внутренних дел. Ее задача – выполнить условия для присоединения страны к Шенгенской зоне. Сербия рассчитывает завершить эту работу к 2027 году.

Ранее стало известно, что Черногория с 1 ноября введет визовый режим для граждан России, Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Данная мера принята для полной синхронизации визовой политики страны с политикой ЕС.

До этого в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске открылись визовые центры Черногории. В них россияне могут подать заявления на основные категории виз. Консульский сбор един и составляет 35 евро.