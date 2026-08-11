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11 августа, 15:52

Шоу-бизнес

Врач Мясников рассказал, что провел ночь на дереве из-за медведей

Фото: телеграм-канал "ДОКТОР МЯСНИКОВ"

Врач Александр Мясников, спасаясь от медведей в тайге, однажды провел ночь на дереве. В другой раз он прыгал от косолапых хищников в лодку. Об этом доктор рассказал в своем телеграм-канале.

Телеведущий опубликовал видео, на котором медведь бежит по лесу, кадры были сняты с борта вертолета. Мясников написал, что предвидит комментарии в защиту хищника, и решил ответить на них заранее.

"Опять найдутся люди: "Мишек жалко, вы их пугаете". Так вот сколько они меня пугали – не пересказать!" – приводит "Радио 1" слова Мясникова.

Ранее гималайский медведь в Уссурийском заповеднике попал на видео, когда терся спиной и затылком о дерево, словно пританцовывая. Уточнялось, что так хищники оставляют запаховые метки и обозначают свою территорию. Кроме того, это помогает медведям смолить шерсть, чтобы их не кусали гнус, блохи и клещи.

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