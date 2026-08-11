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11 августа, 17:18

Экономика

Новак призвал АЗС давать информацию о классе бензина в понятной форме

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Вице-премьер Александр Новак по результатам совещания о ситуации с бензином потребовал обеспечить доступное информирование граждан о классе реализуемого на АЗС топлива. Его слова передает пресс-служба кабмина.

Мера носит временный характер и нацелена на насыщение внутреннего рынка нужными объемами топлива, а также на сохранение его устойчивости.

"Вице-премьер особо подчеркнул, что информация о классе топлива должна быть отражена в доступной для потребителей форме, чтобы граждане имели возможность сделать осознанный выбор", – сказано в сообщении.

Также Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям продолжать работу по снабжению внутреннего рынка топливом, отслеживанию динамики цен и обеспечению бесперебойной доставки нефтепродуктов конечным потребителям.

Во время совещания Федеральная антимонопольная служба представила мониторинг данных о стоимости топлива с разбивкой по видам продукции и регионам. Ведомство отметило, что продолжается деятельность по контролю ценообразования в субъектах РФ и пресечению необоснованного повышения цен на нефтепродукты на частных заправках.

В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, главы регионов и отраслевых компаний.

Ранее правительство РФ разрешило до 1 июля 2027 года производить, ввозить и выпускать бензин экологических классов К2, К3 и К4 ("Евро-2", "Евро-3", "Евро-4"). Также признается утратившим силу ранее принятое решение, допускавшее до конца года обращение бензина класса "Евро-5" с повышенным содержанием серы.

Кабмин поручил обеспечить бесперебойные поставки нефтепродуктов в РФ

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