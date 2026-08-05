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05 августа, 12:23

Экономика

Новак поручил продолжать взаимодействие по обеспечению внутреннего рынка топлива

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов

По итогам совещания по ситуации на рынке топлива вице-премьер России Александр Новак поручил продолжать взаимодействие, чтобы обеспечить внутренний рынок, сообщили в кабмине РФ.

Поручение касается, в частности, федеральных органов властей, руководства регионов и профильных компаний. Они должны координировать работу по обеспечению рынка, мониторингу цен и бесперебойным поставкам нефтепродуктов потребителям.

Особое внимание на совещании уделили топливоснабжению сельхозтоваропроизводителей и ходу поставок в рамках северного завоза – транспортировка осуществляется по ранее принятым решениям и утвержденным объемам.

В правительстве отметили, что поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли.

Проблемы с топливом, начавшиеся в мае, потребовали вмешательства правительства. Например, для стабилизации ситуации было решено наращивать нефтепереработки. Новак отмечал, что после этого ситуация на заправках улучшилась.

Кроме того, правительство России временно запретило экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения продлятся до 31 января 2027 года. Однако с 1 сентября запрет не будет распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые вывозят непосредственные производители.

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