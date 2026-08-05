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05 августа, 12:33

Шоу-бизнес

Григорий Лепс отменил концерты в Крыму

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Дмитрий Коробейников

Народный артист России Григорий Лепс отменил выступления в Феодосии и Ялте, запланированные на 11 и 12 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду певца.

Причиной отмены названа сложная ситуация в регионе, в том числе перебои с электричеством. Представители артиста пояснили, что обстановка меняется ежедневно, а свет "то есть, то нет".

О конкретных переносах говорить пока рано – все зависит от дальнейшего развития событий, заявил собеседник агентства. Он уточнил, что выступления отменены как минимум до лета 2027 года.

Сам Лепс в соцсетях принес извинения поклонникам за доставленные неудобства.

Ранее концерт группы "Руки Вверх!", который должен был состояться 27 июня в Ростове-на-Дону, перенесли в целях безопасности граждан. Согласно новой информации, концерт состоится 24, 25, 27 и 28 сентября на крытой площадке Дворца спорта. При этом все ранее купленные билеты остаются действительными.

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