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Самый большой склад украинского маркетплейса Rozetka уничтожен из-за пожара в Броварах под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение совладелицы компании Ирины Чечеткиной.

Терминал, открытый в начале 2017 года, не подлежит восстановлению. По словам Чечеткиной, он был самым большим и автоматизированным – здесь обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. К своему сообщению украинская предпринимательница также прикрепила фотографию сгоревшего здания.

Ранее в ГД рассказывали, что Вооруженные силы России усилили удары по логистическим узлам и объектам энергетической инфраструктуры Украины после реализации "40-дневного плана" президента страны Владимира Зеленского.

В нижней палате парламента напоминали, что Киев в рамках плана сосредоточился на атаках против мирного населения. Несмотря на это, украинская армия не добилась успехов на поле боя, тогда как российские войска продолжают продвижение.

