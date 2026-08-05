Религиовед Сапелкин: мистическое отношение к иконам недопустимо

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Попытки подбирать иконы под конкретные жизненные ситуации являются суеверием и мистицизмом, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" историк и общественный деятель Николай Сапелкин.

Он привел примеры: для спасения от пожара люди вешают икону "Неопалимая Купина", при пьющих родственниках – "Неупиваемая Чаша", а при глазных болезнях – "Живоносный Источник".

Для верующего человека это может казаться нормальным, но дальнейшее следование такому пути ведет к мистицизму.

"Потом будем делить, что эту икону с этой не размещаем, потому что святые разные. Это недопустимо", – подчеркнул Сапелкин.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что завидовать людям, у которых есть богатство и власть, не нужно, поскольку они "живут проклятой жизнью". По его словам, большие деньги отнимают у человека сон и аппетит, а лучше всего живется тем, у кого нет "миллиардов и ответственности за жизнь страны".

