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05 августа, 17:30

Политика

Объединение "Ресурсный центр для ЛГБТ" внесено в перечень экстремистских организаций

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Общественное объединение, находящееся в реестре иноагентов, "Ресурсный центр для ЛГБТ" (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) включено в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В опубликованном перечне сообщество указано в разделе "Организации".

Суд Свердловска в апреле запретил деятельность общественного объединения "Ресурсный центр", признав его экстремистским. Отмечалось, что организация вела открытую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе среди молодежи, а проводимые ею мероприятия противоречили государственной политике России.

Ранее реестр экстремистских организаций пополнило международное движение "Мемориал" (включено в реестр иностранных агентов) и его 30 структур. Речь идет об антидискриминационном центре "Мемориал", "Мемориал Медиа", Фонде Иофе и других.

Согласно действующим российским нормам, попавшим в соответствий список запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

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