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05 августа, 17:21

Общество

Disney разрешит пользователям TikTok создавать видео со своими персонажами

Фото: 123RF.com/nikkimeel

Компания Disney объявила о партнерстве с платформой TikTok, в рамках которого пользователи смогут создавать короткие видео с персонажами из брендов Disney, включая "Звездные войны", Marvel и Pixar. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Соглашение, как говорится в документе, позволит привнести в приложение Disney+ большую коллекцию отобранного контента, созданного фанатами.

Проект запустят в США в ближайшие месяцы, затем планируется расширить его на другие рынки. TikTok предоставит своим авторам доступ к активам, связанным с сотнями фильмов и сериалов из библиотеки Disney, включая известные франшизы и другую продукцию.

Самые интересные авторы получат доступ к эксклюзивным событиям и карьерным возможностям. Компания отмечает, что пользовательский контент играет все более важную роль в том, как аудитория узнает о кино. По данным TikTok, в прошлом году фанаты делились друг с другом в среднем 6,5 миллиона публикаций о кино и телевидении.

Ранее сообщалось, что Disney рассматривает возможность создания нового фильма франшизы "Один дома" с актером Маколеем Калкиным. Выяснилось, что Калкин встречался с руководителями Walt Disney Studios в Бербанке в штате Калифорния для обсуждения потенциальных творческих направлений. Источники, знакомые с концепцией возможного перезапуска, считают идею "очень хорошей".

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