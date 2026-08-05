Садовод Воронова: излишний полив огорода в жару грозит грибковыми инфекциями

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Проветривание теплицы и удаление лишней зелени помогут сохранить урожай в условиях 30-градусной жары. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что под конец рабочей недели температура может достичь 31 градуса. По мнению Вороновой, в таких условиях для садоводов главное – не совершить ошибок при поливе.

"Кажется, что в такую жару он должен стать обильнее, однако это неверно. В августе у растений уже очень развитая корневая система, позволяющая доставать воду из более глубоких слоев почвы. При этом перелив опасен тем, что лишняя жидкость на поверхности грунта увеличит риск развития грибковых инфекций, который и так слишком высок в конце лета", – пояснила эксперт.

Также важно учитывать, что растения в теплице надо поливать утром, а в грунте – вечером.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Дело в том, что до ночи, когда мы закрываем парник, вся влага должна выветриться, иначе моментально образуется фитофтора. На улице такой проблемы нет. При этом растения находятся под палящим солнцем, и утренний полив приведет к тому, что попавшие на них капли воды сработают как маленькие линзы и вызовут ожоги.

Кроме того, в жару нельзя поливать огород холодной водой, иначе перепад температур вызовет у растений температурный шок. Оптимально использовать воду из бочки, которая весь день стоит на улице, подчеркнула Воронова.

Также в жару есть смысл удалять у растений нижние листья, если есть сильное загустение, чтобы воздуху было легче циркулировать. Особенно это важно делать у томатов, так как лишняя зелень забирает силы у плодов, отметила садовод.

"И, конечно, в жару нужно каждое утро открывать обе двери теплицы, форточки. В противном случае температура быстро может достигнуть 50-градусной отметки, что приведет к гибели урожая. Но на ночь конструкция должна быть плотно закрыта, потому что в Московском регионе в это время суток достаточно холодно", – напомнила эксперт.

Воронова также посоветовала следить за стадией созревания урожая и собирать плоды сразу, как только они поспеют, поскольку в жаркую погоду все очень быстро трескается и портится.

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