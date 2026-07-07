Садовод Воронова: морковь поможет огурцам вырасти без горечи

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Морковь и органические иммуностимуляторы помогут вырастить огурцы без горечи. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, главной причиной появления горечи в огурцах является стресс из-за температурных перепадов.

"Огурцы родом из Индии, где всегда ровный климат. Поэтому они тяжело переносят наше переменчивое лето и начинают в ответ вырабатывать вещество кукурбитацин, имеющее горький вкус", – пояснила эксперт.

Учитывая это, огурцы лучше всего выращивать в теплице либо закрывать их пленкой на ночь при похолодании, посоветовала садовод.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Если же нет возможности постоянно закрывать-открывать пленку, так как все приезжают на огород лишь по выходным, следует раз в две недели обрабатывать огурцы органическим иммуностимулятором, чтобы минимизировать стресс при смене погоды.

Что касается режима полива, то сам по себе он на выработку кукурбитацина не влияет. Однако, если вещество уже выработалось, обилие воды снижает его концентрацию в овоще, считает Воронова.

"Поэтому важно следить, чтобы почва на грядке с огурцами всегда была влажная, тем более что они очень любят воду", – отметила эксперт.

Кроме того, горечь может появиться в огурцах, которые образовались после неполного опыления. Обычно в этом случае они вырастают слабыми и деформированными. Чтобы такого не случилось, стоит привлекать насекомых-опылителей. Помочь в этом способно какое-нибудь сильно пахнущее во время цветения растение – например, морковь. Ее стоит посадить рядом с огуречной грядкой, посоветовала Воронова.

В целом сейчас на рынке достаточно много гибридных сортов огурцов, которые не горчат. На упаковке с семенами обычно так и пишут: "Без горечи". Поэтому на будущий сезон стоит посадить их и не переживать за вкус овощей, заключила садовод.

Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, что пришедшие в столичный регион "огуречные" дожди при сохранении тепла не ниже плюс 20 пойдут огородным растениям только на пользу. В таких условиях они активно набирают вегетативную массу и формируют завязи.

