Справку о состоянии здоровья ребенка перед поездкой в лагерь теперь можно заказать онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Услуга по заказу справки о состоянии здоровья ребенка перед поездкой в лагерь (форма № 079/у) стала доступна в онлайн-формате в электронной медицинской карте. Об этом рассказала председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

Документ содержит врачебное заключение о здоровье несовершеннолетнего, информацию о перенесенных болезнях, прививках и данные об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Шинкарук напомнила, что возможность заказывать медсправки онлайн в электронной медкарте появилась еще осенью прошлого года. За это время горожане оформили более 1,3 миллиона таких документов дистанционно.

"Однако именно сейчас, в сезон массовых поездок и с началом летних смен в оздоровительных учреждениях для детей, заказ справки 079/у действительно востребован. Наша задача – дать родителям спокойствие и уверенность в том, что медицинский документ будет готов вовремя", – пояснила она.

Эта возможность в том числе помогает снизить сезонную нагрузку на медицинский персонал, так как летом справки нужны не только для летнего отдыха детей, но и для их поступления в учебные заведения и спортивные секции.

Чтобы воспользоваться услугой, родителю нужен доступ к электронной медкарте ребенка, прикрепленного к городской поликлинике. Заказать документ можно за несколько кликов на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО".

Для этого нужно зайти в раздел "Заказ справок" и выбрать нужный документ. Далее система сама проверит наличие у ребенка записи на прием в кабинет для выдачи справок и направлений. При ее отсутствии пользователь получит уведомление о необходимости ее оформить, а при назначении приема – рекомендацию по уточнению деталей во время самого визита.

На приеме врач осмотрит ребенка и проверит результаты обязательных исследований в электронной медкарте. При необходимости специалист назначит дополнительные диагностику и консультации. После получения результатов врач оформит справку, которая автоматически появится в электронной медкарте пациента.

Справка оформляется в цифровом формате, заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью врача и электронной печатью медорганизации. Также документу будет присвоен уникальный QR-код, позволяющий проверить его подлинность. Родители могут в любое время просмотреть справку, скачать ее в формате PDF для отправки в администрацию лагеря или распечатать без дополнительных запросов в поликлинику.

Для получения физической версии справки при оформлении онлайн-заказа нужно выбрать пункт "Необходима бумажная копия". Готовый документ, заверенный подписью врача, можно будет забрать на стойке информации в поликлинике на следующий рабочий день.

Вместе с тем с осени получать медицинские справки и заключения смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Обновленный порядок выдачи медицинских документов, утвержденный Минздравом России, вступит в силу с 1 сентября.

Кроме того, с этой же даты перестанет действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля медпомощи для организаций, которые оказывают психиатрическую и наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным людям.