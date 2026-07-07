Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Рэпер Хаски (настоящее имя – Дмитрий Кузнецов. – Прим. ред.) сыграет главную роль в психологическом триллере "Лермонтов" режиссера Павла Лунгина. Об этом сам режиссер рассказал в Минкультуры в ходе очной защиты национальных фильмов, производство которых осуществляют организации кинематографии, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства.

По словам режиссера, выбор пал на Хаски, поскольку "поэта должен играть поэт". Лунгин отметил, что рэпер – очень содержательная личность, которую любит молодежь. По его мнению, такая связь между современным исполнителем и Михаилом Лермонтовым придаст картине "новое дыхание" и сделает ее необычной.

Лунгин также добавил, что фильм будет посвящен последним четырем годам жизни Лермонтова. Съемки планируют запустить в конце года.

Впервые о работе над проектом Лунгин заявил в феврале 2025 года. Тогда он рассказал о намерении снять психологический триллер, посвященный жизни русского поэта.

Ранее сообщалось, что актер Слава Копейкин сыграет рэпера Басту (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) в фильме про певца. По словам самого музыканта, он лично выбрал Копейкина из-за внешнего сходства в молодости.