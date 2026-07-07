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07 июля, 18:18

Происшествия

Мать погибшей девочки из Ачинска нашли в Новосибирске

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Маму пятилетней девочки, которую обнаружили мертвой в Ачинске, нашли с помощью камер видеонаблюдения. Оказалось, что она находится в Новосибирске, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии в комментарии ТАСС.

"В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий", – заявили в СК.

Мать и ее дочка ушли из дома в Ачинске 27 июня и не вернулись. Глава семейства забил тревогу. Сначала он думал, что они отправились к бабушке.

Следственные органы открыли уголовное дело. Через какое-то время девочку и ее 32-летнюю мать заметили на записях с камер видеонаблюдения в Красноярске.

Позже тело ребенка обнаружили во время поисковой операции на железнодорожной насыпи в Ачинске. Причины и обстоятельства смерти пока не уточняются.

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