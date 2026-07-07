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07 июля, 19:07

Происшествия

Дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородской области

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Инцидент произошел в селе Таврово. Ранения получили два мирных жителя, одному из которых оказали медпомощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Вторую пострадавшую, предположительно, с акубаротравмой, доставили в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования. Транспортное средство, в свою очередь, получило незначительные повреждения.

Другой инцидент с атакой на пассажирский автобус в Белгородской области произошел накануне, 6 июля. Транспорт оказался под обстрелом, когда передвигался по трассе Никольское – Таврово.

В результате пострадали 5 взрослых и 3 детей, включая 16-летнего юношу с осколочным ранением голени, годовалую девочку с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии и десятилетнего мальчика с минно-взрывной и акубаротравмой. Глава региона взял на контроль восстановление пострадавших. СК начал расследование.

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