07 июля, 19:07Происшествия
Дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородской области
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
FPV-дрон ВСУ сдетонировал рядом с рейсовым автобусом в Белгородском округе Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Инцидент произошел в селе Таврово. Ранения получили два мирных жителя, одному из которых оказали медпомощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.
Вторую пострадавшую, предположительно, с акубаротравмой, доставили в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего обследования. Транспортное средство, в свою очередь, получило незначительные повреждения.
Другой инцидент с атакой на пассажирский автобус в Белгородской области произошел накануне, 6 июля. Транспорт оказался под обстрелом, когда передвигался по трассе Никольское – Таврово.
В результате пострадали 5 взрослых и 3 детей, включая 16-летнего юношу с осколочным ранением голени, годовалую девочку с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии и десятилетнего мальчика с минно-взрывной и акубаротравмой. Глава региона взял на контроль восстановление пострадавших. СК начал расследование.