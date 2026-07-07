Песков описал двусторонние отношения России и США как равные нулю

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения России и США находятся в данный момент на "нулевом уровне". Такое мнение он высказал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

"Наши двусторонние отношения не очень хороши, потому что они застряли на нулевом уровне", – сказал он.

По его словам, при этом Вашингтон и Москва "достаточно умны", чтобы продолжать говорить друг с другом. Диалог, который сейчас есть между российской и американской сторонами, представитель Кремля назвал "достаточно хорошим".

Также в интервью Песков затронул тему Европы. Он заявил, что сейчас мир наблюдает за трансформацией ЕС в экономическо-военный блок. При этом пресс-секретарь президента РФ считает, что европейским налогоплательщикам "промывают мозги" для оправдания роста расходов на нужды обороны.