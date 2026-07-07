Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 53 БПЛА, летевших на столицу

Фото: MAX/"Минобороны России"

Атаку еще двух вражеских беспилотников удалось пресечь на подлете к Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В результате отражения дроны разделились на несколько фрагментов, на местах падения которых уже работают экстренные службы.

Налеты ударных БПЛА на Московский регион продолжаются с вечера 6 июля. В период до раннего утра 7-го числа силы ПВО сбили порядка 430 БПЛА. При этом общее количество нейтрализованных аппаратов непосредственно 7 июля составило 53.

На фоне продолжающихся попыток ВСУ достичь своей цели аэропорт Внуково объявил о переходе на особый режим работы. Сейчас авиагавань выпускает и принимает самолеты по согласованию с соответствующими органами.