Чипсы из ягеля стали самым популярным съедобным сувениром из Мурманской области

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Чипсы из ягеля из Мурманской области стали самым популярным и необычным сувениром, который путешественники увозят с собой из Москвы, сообщила автор федерального проекта "Гастрономическая карта России", куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова в беседе с РИА Новости.

Ягелем называют съедобный белый мох, которым питаются олени. Чипсы представляют собой вяленый ягель, вымоченный в соке морошки, брусники и черники – северных ягод. Уточняется, что этот продукт придумал участник гастрокарты, шеф-повар из мурманского города Полярные Зори Алексей Ермаков.

Ранее обновился ассортимент вяленой рыбы и рыбных снеков на рынках "Москва – на волне". Теперь там можно найти вяленую плотву, замороженные вяленые щечки судака, чипсы из лосося со вкусами кимчи, сметаны и лука, песто и супа том-ям.

Указывалось, что вяленая продукция особенно популярна, так как многие горожане берут ее на дачу или пикники. Также на рынках представлены вобла, щука, чехонь, судак, горбуша и другие виды рыб.

