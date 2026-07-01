Врач Разаренова предупредила об опасности азиатских снеков для россиян

Видеообзоры на метровые китайские чипсы привлекли внимание множества покупателей в Сети, однако для некоторых дегустация специфических снеков может закончиться проблемами с ЖКТ, предупредили эксперты. Чем опасна такая еда и кому стоит ее избегать, разбиралась Москва 24.

Тренд на азиатское

Россиянка пожаловалась в соцсетях на сильное отравление после популярных метровых китайских чипсов. В опубликованном в Сети ролике говорится о том, как девушка была госпитализирована с диареей и обезвоживанием после употребления снека.

Пострадавшую направили в стационар, где ей поставили капельницы для восстановления водного баланса и уровня микроэлементов в организме.

"Очередная китайская химоза. Неужели непонятно, что такую пищу нельзя есть?", "Кот в мешке. Наверное, все думают, что чипсы там на всю упаковку, а по итогу там маленькие пачки со вкусом "ни о чем", "Вообще не вкусные", – добавили в комментариях пользователи Сети.

При этом независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов рассказал Москве 24, что на сегодняшний день азиатские продукты набирают все большую популярность.

"Однако это не альтернатива традиционной еде, которая обычно присутствует на столах российских потребителей, а скорее тренд на все китайско-японско-корейское. Появляются напитки, лапша и другие товары", – отметил он.

Эксперт добавил, что за контроль качества такой продукции отвечают Роспотребнадзор и Россельхознадзор.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка Все эти продукты проходят сертификацию, иначе они не появились бы на полках или на маркетплейсах. Сертификация происходит так же, как у любого товара (например, того же дубайского шоколада). Подается заявка, товар относят в лабораторию, присваивают коды и выдают сертификаты. По закону о защите прав потребителя, на любой продукт можно попросить документы в месте продажи. При этом заниматься контрабандой, например, китайской лапши никто не будет – товар нишевый, с одной стороны не совсем массовый, а с другой – не сильно дорогой, смысла изобретать какие-то схемы нет.

Анфиногенов добавил, что из-за популярности всего, что связано с иероглифами, даже российские производители изготавливают подобные продукты, но оформляют их в азиатском стиле – это обычный маркетинговый ход.

Что с составом?

При этом диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Александра Разаренова в беседе с Москвой 24 отметила, что китайские продукты сами по себе не опаснее любых других импортных.

"Вопрос не в стране происхождения, а в том, насколько легален был ввоз, качество маркировки, состав, срок годности, условия хранения и транспортировки. Если все это соблюдено, вопрос остается только в индивидуальной чувствительности и переносимости ингредиентов", – объяснила она.

Однако большинство азиатских снеков относятся к ультраобработанным продуктам. В них много соли, сахара, усилителей вкуса, острых специй, красителей, ароматизаторов, крахмала, жареных компонентов. Это может отразиться на людях с особенностями работы ЖКТ, предупредила Разаренова.





Александра Разаренова диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Это точно еда не на каждый день и не основа рациона. Новый продукт стоит пробовать совсем по чуть-чуть, чтобы оценить свою переносимость. При этом непривычными оказываются не экзотические ингредиенты, а их концентрация и сочетание: много чили, сычуаньского перца, ферментированного и соевого соуса, водорослей, сушеных морепродуктов, грибов, тапиоки и других добавок. Для российского потребителя такие продукты непривычны из-за чрезмерной остроты, высокой солености, кислых ферментированных вкусов.

Также в азиатских продуктах часто встречаются аллергены: соя, арахис, кунжут, пшеница, глютен и не только. Для людей с аллергией это принципиально – состав должен быть понятен, чтобы избежать острых реакций, отметила эксперт.

"С осторожностью китайские снеки стоит употреблять людям с гастроэзофагеальной рефлюксной и язвенной болезнью, гастритом, синдромом раздраженного кишечника, заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря", – посоветовала она.

При гипертонии, заболеваниях почек, склонности к отекам тоже стоит ограничивать такие продукты из-за большого содержания соли. В свою очередь, наиболее уязвимыми группами считаются дети, беременные, пожилые, а также пациенты с аллергией. Им особенно важно читать состав и не покупать продукты без русскоязычной маркировки, заключила Разаренова.