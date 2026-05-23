23 мая, 08:30

Эксперт Баранова: "библейская диета" противопоказана при хронических заболеваниях

Питаться как предки: в чем особенность и польза "библейской диеты"

В социальных сетях появился тренд на "библейскую диету" – система питания, основой которой являются упомянутые в Священном Писании продукты. При этом слишком радикальный вариант такого рациона грозит исключением необходимого организму животного белка и полезных жиров, предостерегли специалисты. Подробности – в материале Москвы 24.

Акцент на цельной еде

В социальных сетях набрал популярность новый тренд – "библейская диета". Основу рациона составляют продукты, которые упоминались в Священном Писании. По мнению блогеров, такой режим питания поможет сбросить лишний вес, избавиться от угревой сыпи, укрепит ногти и волосы.

По данным СМИ, одним из самых популярных последователей этой системы стала американка Кайла Банди, которая проживает на Бали. По словам блогера, она придерживается "библейской диеты" уже 8 лет. "Чистый" рацион помог ей похудеть, изменить отношение к себе и обрести душевный покой. При этом Банди предупреждает подписчиков, что делится только личным мнением и не имеет профессионального образования в области диетологии.

Классический вариант "библейской диеты" с овощами, фруктами, бобовыми, цельными злаками, рыбой, оливковым маслом и умеренным количеством мяса считается полноценным рационом и во многом напоминает средиземноморский тип питания, рассказала Москве 24 семейный нутрициолог, лектор Российского общества "Знание" Наталья Баранова.

В "библейской диете" сделан акцент на цельной еде и минимуме ультрапереработанных продуктов и сахара. Такой подход к питанию связан со снижением риска ожирения, сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эксперт.

Проблема в том, что сегодня под "библейской диетой" часто понимают очень разные системы: от разумного ограничения ультрапереработанных продуктов до крайне жестких схем с исключением целых групп продуктов. И вот такие варианты уже могут приводить к дефицитам белка, железа, витамина B12 и других нутриентов.
Наталья Баранова
семейный нутрициолог, лектор Российского общества "Знание"

При радикальных ограничениях есть риск исключения из рациона животного белка без грамотной замены, а также полезных жиров. Кроме того, ошибочно считать, что любая "древняя" еда автоматически полезна: не стоит буквально копировать рацион предков, но можно разумно использовать его сильные стороны, указала специалист.

"Также многие забывают о балансе калорий и белка. Даже рацион из "полезных" продуктов может быть несбалансированным, если в нем мало белка и слишком много быстрых углеводов или высококалорийных продуктов вроде меда и сухофруктов", – добавила Баранова.

В свою очередь, эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова в разговоре с Москвой 24 отметила, что при соблюдении "библейской диеты" важно уметь сочетать продукты питания и грамотно их распределять в течение дня. Например, чтобы из-за салата со свеклой на ужин не было скачка глюкозы за счет высокого гликемического индекса.

"Библейская диета" создает ощущение "правильности", но на самом деле при выборе режима питания и составления рациона важнее понимать особенности своего организма – непереносимость или аллергии", – добавила эксперт.

Лучший контроль качества

Главное преимущество "библейской диеты" – отказ от ультрапереработанной пищи, консервантов, добавленного сахара, что соответствует принципам здорового питания, подчеркнула врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Москвой 24.

Отдельным плюсом является набор продуктов: злаковые, фрукты, овощи, оливковое масло и нежирные сорта мяса (говядина и баранина) и рыба, которые являются источниками витаминов и минералов, а также полезных жиров, отметила эксперт.

Домашнее приготовление позволит контролировать качество, количество ингредиентов, разнообразие питательных веществ. Умеренность и простота блюд снизит нагрузку на пищеварительный тракт.
Дарья Русакова
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Также такая система окажет благотворное влияние на метаболическое здоровье за счет отказа от добавленного сахара, красителей и консервантов. При этом такой рацион позволит контролировать вес благодаря исключению "пустых" калорий, добавила специалист.

"Благодаря изобилию клетчатки замедляется усвоение углеводов и быстрее приходит чувство насыщения. Разнообразная растительная пища поддерживает микроорганное разнообразие ЖКТ, что важно для иммунитета и обмена веществ. А добавление кисломолочных продуктов также поможет улучшить баланс микрофлоры", – отметила Русакова.

"Библейская диета" включает также продукты, насыщенные антиоксидантами, например, лук, капусту, ягоды и орехи. Они поддерживают иммунитет, снижают воспаления и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, указала диетолог.

Однако у системы есть противопоказания: хронические заболевания, аллергические реакции, расстройство пищеварения. Также не рекомендуется придерживаться "библейской диеты" беременным, кормящим, пожилым и детям. В идеале, стоит предварительно проконсультироваться с врачом-диетологом, чтобы избежать проблем со здоровьем, подытожила Русакова.

