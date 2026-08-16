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16 августа, 08:20

Происшествия

Три человека пострадали в подмосковном Подольске при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Три человека пострадали в подмосковном Подольске при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

По его словам, Московская область в ночь на 16 августа подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 187 дронов в 10 городских округах – в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске.

В результате атаки в Подольске пострадали три человека. Один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", еще двое пострадали при падении БПЛА в районе трассы М-2 и в поселке Железнодорожный. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в Подольске из-за попадания беспилотника произошло возгорание склада компании Wildberries в индустриальном парке "Коледино". Сотрудников заранее вывели в укрытие, никто из них не пострадал.

Помимо этого, в Домодедове загорелся склад с медикаментами. По предварительным данным, пострадавших нет.

Повреждения также выявлены в Кашире, где оказалось повреждено новое здание отдела полиции, а в Воскресенске были повреждены отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, никто не пострадал.

Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме, уточнил Воробьев.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в период с вечера 15 августа по 06:30 утра 16 августа в сторону столичного региона летели 600 вражеских БПЛА. Из них 201 дрон был нейтрализован в Московском регионе.

Мэр добавил, что на местах падения фрагментов БПЛА задействованы экстренные службы. В результате атаки беспилотников ранения получили три человека в районе МКАД. Пострадавшим уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

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