Четверо детей пострадали при столкновении двух машин под Волгоградом

Фото: МАХ/"ГУ МВД России по Волгоградской области"

Семь человек доставили в медицинские учреждения после ДТП на трассе Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла 30 сентября в 18:20 по московскому времени на 14-м километре дороги. На этом участке столкнулись автомобили "Шкода" и "Лада Гранта". Среди пострадавших четверо несовершеннолетних.

В настоящее время на месте ДТП работают экипажи Госавтоинспекции.

Ранее на Веерной улице у дома 30 не разъехались три иномарки, в результате чего произошло ДТП. Движение в обе стороны было затруднено. По предварительным данным, Porsche двигался прямо, тогда как водитель Infiniti совершал поворот, и в этот момент в аварию также попал BMW.