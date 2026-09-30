Более 7 трлн рублей направят на здравоохранение в России в 2027 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 7 триллионов рублей предусмотрено в проекте бюджета России на 2027 год на развитие здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Из них 1,8 триллиона рублей заложено в федеральном бюджете, еще 5,2 триллиона рублей поступят по линии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Расходы на здравоохранение в 2027 году увеличатся по сравнению с 2026 годом.

Одновременно вырастут максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. На выплаты по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью и материнством в следующем году планируется направить 1,6 триллиона рублей из средств СФР.

Ранее сообщалось, что кабмин 30 сентября внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Приоритеты бюджета – социальные обязательства, поддержка семей, развитие образования и медицины. Также в числе главных задач – финансирование оборонного сектора и всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям.